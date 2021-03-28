الولايات المتحدة – تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة ميامي الأمريكية لكرة المضرب، بعد تغلبه على الأمريكي تينيس ساندغرين بمجموعتين نظيفتين في الدور الثاني اليوم الأحد.

وحسم روبليف البالغ 23 عاما المباراة لمصلحته بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-1 و6-2 خلال ساعة واحدة و10 دقائق.

وسيواجه روبليف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 ملايين دولار، الهنغاري مارتون فوتشوفيتش الفائز بدوره على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-6 و6-7 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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