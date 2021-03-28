السعودية – ارتفعت بورصات دول الخليج بشكل جماعي بقيادة السعودية، في تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مع استثناء تراجع وحيد بالكويت.

وارتفعت بورصة السعودية، السوق الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 0.69 بالمئة إلى 9482.95 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم الراجحي 0.54 بالمئة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.62 بالمئة إلى 3701.07 نقطة؛ وتصدر الارتفاعات أسهم “سند عمان” بنسبة 5.26 بالمئة، و”عمان والإمارات” بـ4.55 بالمئة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1472.69 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “بنك البحرين الوطني” بنسبة 3.8 بالمئة، و”جي اف اتش” 1.7 بالمئة.

وأنهت بورصة دبي التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2500.06 نقطة، مع زيادة أسهم “دار التكافل” 6.59 بالمئة، وشعاع كابيتال 4.07 بالمئة، فيما زادت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 0.53 بالمئة إلى 5756.84 نقطة.

وسجلت بورصة الكويت التراجع الوحيد ببورصات الخليج السبع، إذ انخفض مؤشر سوقها الأول بنسبة 0.17 بالمئة إلى 6311 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.24 بالمئة إلى 4665.37 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام 0.19 بالمئة إلى 5760 نقطة.

وتأتي ارتفاعات بورصات المنطقة، بعد التراجعات التي شهدتها الأسبوع الماضي في ظل القيود الجديدة لمكافحة كورونا في أوروبا وتأثير ذلك على أسعار النفط.

الأناضول

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