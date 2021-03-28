العراق – أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الذي حددته الحكومة في الـ6 من يونيو المقبل.

وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: “ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة”.

وأضاف: “هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغد أفضل”.

وتابع الكاظمي: “الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة”.

وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام.

المصدر: RT

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