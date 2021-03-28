دبي – أقتنص «سيكريت امبشن» لليبي ناصر عسكر لقب الشوط الثاني «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول».

والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.35.36 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «جولدن جول» لديل برينان بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وعبّر الليبي ناصر عسكر مالك الخيل الفائز بالشوط الثاني، عن سعادته بالفوز الذي حققه «سيكريت امبشن» وحصوله على بطولة جودلفين للميل، مؤكداً أن الفوز له طعمه الخاص في أمسية كأس دبي العالمي، وأرجع عسكر الفوز إلى الانطلاقة المثالية للخيل من البوابة، وقال إن الخطة التي وضعها المدرب ساتيش سيمار كانت مناسبة لـ «سيكريت امبشن» وهو من الخيول التي تحسن التمسك بالمقدمة متى ما كانت الانطلاقة جيدة، وقال إن توقع الفوز صعب في أمسية كأس دبي العالمي في وجود نخبة الخيول، ولكنه توقع نتيجة جيدة من واقع النتائج السابقة لـ «سيكريت امبشن».

ناصر عسكر مالك الخيل

بطاقة الشوط الثاني

الاسم: «جودلفين للميل»

المسافة: 1600 متر «الفئة الثانية»

الرعاية: «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – الحي الأول»

الجوائز: 750 ألف دولار

البطل: سيكريت امبشن

المالك: ناصر عسكر

المدرب: ساتيش سيمار

الفارس: تاغ أوشي

المصدر : وكالات

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