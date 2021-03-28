ألمانيا – أعلن أولاف شولتز مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تأييده فكرة تشكيل جيش موحد لدول الاتحاد الأوروبي، مستبعدا حدوث ذلك في المستقبل المنظور.

وقال شولتز في حوار صحفي إن أي قوة تابعة للاتحاد الأوروبي يجب أن تخضع لنفس الرقابة البرلمانية مثل الجيش الألماني، الذي لا يمكن نشر قواته إلا بموافقة المشرعين الوطنيين.

ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ” مقتطفات من مقابلة شولتز اليوم السبت، التي قال فيها إن الاتفاق بشأن المهمات العسكرية يجب أن “يتم في الهيئات الأوروبية التي ستشمل بالتأكيد البرلمان الأوروبي أيضا”.

وأضاف أنه ورغم ذلك فإن تشكيل جيش موحد “ليس مطروحا على المدى القصير”

يذكر أن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا حول الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 26 سبتمبر القادم، تضع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في المركز الثالث، خلف كتلة ميركل وحزب الخضر، وهي انتخابات أعلنت ميركل أنها لن تخوضها بعد أربع ولايات لها، مما يعزز فرص شولتز مرشح الحزب في خلافة ميركل.

المصدر: أسوشيتد برس

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