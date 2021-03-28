وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350 الف دينار عراقي، مايعادل 239.500 دولار في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار مايعادل 236.75 دولار في اسواق الجملة ل‍‍ ‍‍شارع النهر في ‍ ‍‍بغداد.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار عراقي مايعادل 219 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار مايعادل 216.22 دولار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً دينار عراقي و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً دينار عراقي و330 الف دينار.