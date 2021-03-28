ليبيا – تسلم المجلس البلدي طرابلس المنتخب مهامه أمس السبت من المجلس السابق؛ وذلك في مراسم استلام مفتاح بلدية العاصمة، بحضور بعض الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، على رأسهم وزير الحكم المحلي ووجهاء وأهالي مدينة طرابلس ومديري بعض الشركات العامة والخاصة.

بلدية طرابلس المركز قالت عبر مكتبها الإعلامي: إن عملية التسليم والاستلام تمت في عرس بهيج، وأجواء تجسدت بها كل معاني الديمقراطية والتداول السلمي بين المجلس البلدي السابق والمجلس البلدي المنتخب.

وأشارت البلدية إلى أنه تم تسليم “مفتاح العاصمة” من عميد البلدية السابق عبد الرؤوف بيت المال إلى عميد بلدية طرابلس المركز المنتخب في قصر الخلد في العاصمة، كما تم تكريم بيت المال وأعضاء المجلس السابقين من قبل العميد والأعضاء المنتخبين.