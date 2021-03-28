ليبيا – أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي زيارة إلى الجنوب هي الأولى منذ سنوات لوزير صحة؛ وذلك برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

الوفد بدأ رحلته وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لمدينة سبها، وكان ضمن وفد الوزير جميع إدارات وزارة الصحة، وذلك للإطلاع عن قرب على كل مايحتاجه قطاع الصحة في بلديات الجنوب.

وكان في استقبال الوفد عميد بلدية سبها إبراهيم الشاوش وأعضاء المجلس البلدي، ومدير مستشفى سبها الطبي د.عبدالرحمن عريش، ومدير مستشفى القطرون، ومدير مستشفى ونزريك، ومدير الخدمات الصحية سبها، ورئيس الهلال الأحمر فرع سبها، ومدير مساعد المختبر المرجعي، وأعيان ووجهاء الجنوب.

وأكد الوزير على أن الجنوب عانى بما فيه الكفاية، وواجب على الجميع الوقوف لرفع هذا العناء وتوفير كل مايلزم، خصوصًا في ظل تفشي وباء كورونا.

وأضاف الزناتي: “الهدف هو أن نكون يدًا واحدة للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن”.

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