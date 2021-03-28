روسيا – حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على ضيفه السلوفيني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وسجل ثنائية المنتخب الروسي أرتيوم دزيوبا في الدقيقتين 26 و35، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد جوسيب إيليشيش في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط معززا صدارته لمنتخبات المجموعة الثامنة، بعد فوزه في الجولة الأولى على مالطا بنتيجة 3-1 الأربعاء الماضي.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب السلوفيني الوصيف عند 3 نقاط جمعها من فوزه على نظيره الكرواتي ضمن الجولى الأولى من التصفيات.

المصدر: RT

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