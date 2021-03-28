حيث تقام اليوم 15 مباراة ابرزها لقاء حامل لقب كأس العالم منتخب فرنسا مع مضيفه كازاخستان، حيث فشل منتخب الديوك خلال الجولة الاولى بتحقيق الفوز على اوكرانيا مكتفيا بالتعادل اذ يسعى بالتعويض اليوم.

وفي ما يلي مواعيد مباريات التصفيات المقررة هذا اليوم:

16:00 كازاخستان – فرنسا

19:00 جورجيا – إسبانيا

19:00 أرمينيا – أيسلندا

19:00 الدانمارك – مولدوفا

19:00 ألبانيا – إنجلترا

21:45 كوسوفو – السويد

21:45 سويسرا – ليتوانيا

21:45 أوكرانيا – فنلندا

21:45 مقدونيا الشمالية – ليشتنشتاين

21:45 رومانيا – ألمانيا

21:45 بلغاريا – إيطاليا

21:45 النمسا – جزر فاروه

21:45 بولندا – أندورا