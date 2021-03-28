ليبيا – علق منسق ائتلاف “صمود ” التونسي حسام الحامي على التحقيق الذي نشرته صحيفة “الأنوار” التونسية الذي يكشف عن حجم ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي؛ حيث تصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليون دينار تونسي، من بينها 30 مليون دولار عمولة تهريب أسلحة إلى ليبيا.

الحامي وفي تصريح لموقع “الرؤية” قال: “ما نشرته الصحيفة ليس غريبًا عن الإخوان المعروفين بتبييض الأموال، وشبكات التجارة الدولية، وصفقات السلاح، لكن لم تكن لدينا إثباتات، وأعتقد أن الصحيفة تملك مؤيدات، وهو ما كنا نفتقده”.

وأضاف: “من المفروض أن تبادر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بفتح تحقيق في مصادر ثروة الغنوشي، الذي لا يعرف له أي نشاط تجاري أو اقتصادي علني يمكن أن يحقق له هذه الثروة الطائلة”.

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