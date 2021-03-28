ليبيا – نفى رئيس جهاز الأمن الداخلي بنغازي العميد عبد الحميد الرعيض اليوم الأحد الأخبار التي نشرتها قنوات وصفحات الإخوان حول تعرض مقر الجهاز لهجوم.

العميد الرعيض وفي تصريحات خاصة لصحيفة المرصد قال: إن العنصر ربيع الشركسي الذي توفي أمس السبت وزعمت منصات الإخوان مقتله على يد الصاعقة، توفي نتيجة طلق ناري بالخطأ من قبل زميله خلال وردية حراسة.

وأشار العميد الرعيض إلى أن الشركسي كان في وردية حراسة ضمن عمله، ولا علاقة له بالتحقيق في قضية اغتيال الورفلي جملة وتفصيلًا.

وأكد أن الجاني موقوف لدى الشرطة، وعُرض على النيابة، وأُخذت أقواله وكذلك شهادة الشهود في حادثة قتل زميله الشركسي بالخطأ.

الرعيض نوه إلى وجود حملة إعلامية شعواء مضللة ومنسقة تستهدف بنغازي على مدار أسبوعين هدفها عودة الفوضى وإعادة المدينة إلى مربع تنظيمات ومجالس شورى الإرهاب.

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