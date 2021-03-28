ليبيا – قال الباحث الليبي ورئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف إن الشعب الليبي وبعد عشر سنوات من الصراع يتطلع لبناء دولته الوطنية التي تضم جميع أبنائه وتتسع لكل طموحاتهم، داعيًا لتجاوز العراقيل التي يحاول البعض وضعها أمام تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

شلوف وفي تصريح لصحيفة “البيان” الإماراتية أمس السبت أضاف: “الشعب الليبي يسعى إلى السلام والمصالحة، باستثناء من يعتقدون أن مصالحهم لا تتحقق إلا في ظل الانقسام وتقسيم المجتمع، أو من يطمحون لمواصلة اعتمادهم على سلاح الميليشيات والتدخل الخارجي، وهم قلة مقارنة بعموم الليبيين”.

وشدّد على أنّه من السابق لأوانه الحكم على السلطات الجديدة وما قد تستطيع فعله في مواجهة التحديات التي تواجهها.

شلوف كشف عن أنّه اقترح منذ أيام تشكيل “لجنة ديسمبر”، على أن تتكون من عدد من الشخصيات القانونية المشهود لها بالصدقية والحرفية والحياد، لبحث الخروج من الأزمة الدستورية الراهنة، والتصدي للعراقيل وضمان تنظيم الانتخابات في موعدها، بعد انتهاء مهمة لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري التي عقدت عدة اجتماعات على مدار 60 يومًا، للتوصل إلى مخرج دستوري للانتخابات، إلّا أنّ المدة انتهت دون التوصل إلى حل.

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