روسيا – أفادت قناة “زفيزدا” الروسية امس بأن السلطات الصربية سلمت وفدا عسكريا روسيا حطام طائرة الشبح الأمريكية “إف 117 نايت هوك”، التي أسقطت خلال الحرب في يوغوسلافيا عام 1999.

وذكرت القناة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن العقيد المتقاعد في الدفاع الجوي الصربي، زولتان داني، قدم أجزاء الطائرة، التي كانت محفوظة في متحف الطيران ببلغراد، للجانب الروسي بمناسبة الذكرى الـ23 لبدء حلف الناتو بقصف يوغوسلافيا.

وكانت طائرة الشبح قد أسقطت في 27 مارس 1999، أي في اليوم الثالث للعدوان الذي شنته قوات الناتو ضد يوغوسلافيا، في منطقة تبعد نحو 60 كيلومترا عن العاصمة الصربية.

وقال داني إن لواء الدفاع الجوي رقم 250 التابع للجيش اليوغوسلافي أطلق صاروخين من نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس 125 نيفا” سوفيتي الصنع على الطائرة، وأصاب أحد الصاروخين الهدف إصابة مباشرة. ونجا الطيار الأمريكي، الذي القفز بالمظلة، وعثر عليه لاحقا أفراد من قواته.

يذكر أن هذه هي المرة الوحيدة التي تم فيها إسقاط “إف 117” في ظروف القتال. وأوقف سلاح الجو الأمريكي استخدام هذه الطائرات رسميا عام 2008.

المصدر: “زفيزدا”

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