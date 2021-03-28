صربيا تفرض التعادل على البرتغال في تصفيات مونديال 2022

صربيا تفرض التعادل على البرتغال في تصفيات مونديال 2022

صربيا – فرض المنتخب الصربي التعادل 2-2 على ضيفه البرتغالي في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وتقدم المنتخب البرتغالي بهدفين عن طريق نجم ليفربول الإنجليزي ديوغو غوتا في الدقيقتين 11 و36، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة بتسجيلهم هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60 على الترتيب.

وأنهى المنتخب الصربي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نيكولا ميلنكوفيتش بسبب تدخل عنيف على البرتغالي دانيلو بيريرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا التعادل، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة، وبقي المنتخب البرتغالي بصدارة ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف المسجلة عن الوصيف منتخب صربيا.

المصدر: RT

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