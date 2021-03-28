ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أن الليبيين ملوا الحروب والصراعات، ويطمحون لطيِّ صفحة الماضي وتجاوز خلافاتهم، والتوجّه نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتكريس قيم الديمقراطية والتعايش المشترك.

عقيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” الإماراتية أمس السبت قال: إن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لتحقيق ذلك، والمطلوب فعليًا إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية وتفكيك الميلشيات وجمع السلاح، بما يسمح لمؤسسات الدولة بممارسة عملها وتنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي وصولاً إلى الانتخابات.

وطالب القوى المؤثرة عالميًا ومن بينها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمساعدة الليبيين على إنهاء مظاهر التسلح خارج سلطة الدولة، إذا كانت بالفعل ترغب في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة ليبيا لسيادتها على أرضها ومقدراتها.

عقيل أضاف أنّ على هذه القوى إنجاز ما تمّ إهماله خلال الفترة الماضية، وهو إصدار قرار دولي ملزم بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات، معتبرًا أنّ المساعدة الحقيقية التي تحتاجها ليبيا هي إرسال بعثة أمنية دولية تشرف على نزع أسلحة الميليشيات وتفكيكها، وإعادة دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

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