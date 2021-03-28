ليبيا – تطرق تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء فرانس برس إلى مسألة رفع الحظر الذي فرضه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الملاعب الليبية لأكثر من 7 أعوام.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لاستضافة ملعب الشهداء في مدينة بنغازي مباراة ليبيا وتونس بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في العام 2022، مبينًا أن القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا أجبرت المشجعين على مشاهدة المباراة في المقاهي وشاشة كبيرة بساحة الشهداء في العاصمة طرابلس.

ونقل التقرير عن أحد المشجعين قوله وهو مبتسم: “إنها أجواء احتفالية، هذا يعطينا الأمل، نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللحظات”، فيما قال آخر: “رؤية لاعبينا في الوطن ساعدتنا على نسيان الحروب ومنحتنا طاقة إيجابية”، ليبين ثالث بالقول: “الأمر متروك لنا لمواصلة إظهار أن ملاعبنا آمنة”.

وقال مشجع رابع: “فاتنا مشاهدة المباريات الدولية وسئمنا من الانقسام”. ليقول مشجع خامس: “هذا حدث مهم للغاية، رؤية اللاعبين الوطنيين يجتمعون من جميع المناطق والمدن والمجتمع الليبي هو دليل على تماسكنا”. ليختتم مشجع سادس التصريحات قائلًا: “كانت هذه بشرى طيبة لليبيا والفريقُ لعب بشكل جيد”.

ترجمة المرصد – خاص

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