كابل تحذر من حرب أهلية في البلاد إن انسحبت القوات الأجنبية قبل إحلال السلام

كابل تحذر من حرب أهلية في البلاد إن انسحبت القوات الأجنبية قبل إحلال السلام

أفغانستان – حذرت الحكومة الأفغانية من احتمال “اندلاع الفوضى وحرب أهلية” في البلاد في حال انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان قبل إحلال السلام في البلاد.

وقال مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مهيب في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كابل، إن “الانسحاب المتسرع للقوات الأجنبية من البلاد يشكل خطر العودة إلى الحرب الأهلية”.

وأضاف: “إذا كانت “طالبان” تأمل في إثارة الفوضى في البلاد لا قدر الله، والاستيلاء على السلطة فهم مخطئون، لا أحد يريد عودتهم إلى السلطة”.

وجاء ذلك بعد يوم من تحذير حركة “طالبان” للولايات المتحدة من تمديد وجودها العسكري في أفغانستان إلى ما بعد الموعد النهائي في الأول من مايو المقبل، المتفق عليه في الدوحة.

المصدر: “الأناضول”

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