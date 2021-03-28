كرواتيا – عوضت كرواتيا سقوطها أمام سلوفينيا في مستهل مشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بفوزها على ضيفتها قبرص بهدف دون رد امس.

وسجل ماريو باساليتش الهدف الوحيد في الدقيقة الـ40 من اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في مباراة أصبح خلالها قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش أكثر اللاعبين تمثيلا لبلاده.

وخاض مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني مباراته الـ135 بقميص المنتخب الكرواتي لينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية متجاوزا إنجاز مواطنه داريو سيرنا (134).

وكانت كرواتيا وصيفة مونديال روسيا عام 2018، استهلت مشوارها بخسارة مفاجئة أمام مضيفتها سلوفينيا بهدف دون مقابل الأربعاء الماضي، قبل أن تحقق اليوم فوزها الأول في ست مباريات، واضعة حدا لسلسلة من أربع هزائم متتالية في المباريات الرسمية.

وحصدت كرواتيا نقاطها الثلاث الأولى بالتساوي مع سلوفينيا التي سقطت أمام مضيفتها روسيا 1-2 لتتصدر الأخيرة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوز أول على مالطا في الجولى الأولى.

المصدر: أ ف ب

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