مصر – أكد مصدر أمني لوسائل إعلام مصرية أن عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس في القاهرة ارتفع إلى 18 شخصا.

وأوضح المصدر أنه “تم انتشال 7 جثث جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 18”.

ولا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار.

وانهار بناء سكني من 10 طوابق صباح اليوم بمنطقة جسر السويس بالقاهرة بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

المصدر: RT

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