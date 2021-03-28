ليبيا – أجرى فرع مركز مكافحة الأمراض بمصراتة دارسة على عدة عينات من المدينة وخارجها أثبتت انتشارًا بنسبة 50% لسلالتي كورونا الجنوب إفريقية والبريطانية.

مدير فرع مركز مكافحة الأمراض بمصراتة خالد اشتيوي وفي تصريح مرئي للمكتب الإعلامي للمركز الوطني وفقًا لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، قال: إن خبراء الفيروسات والأحياء الجزئية بمختبر الفرع أجروا الأيام الماضية دراسة بحثية بشأن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

وذكر اشتيوي أن نتائج هذه الدراسة أوضحت انتشارًا لسلالتي كورونا المعروفتين بالجنوب إفريقية والبريطانية.

وقال مدير فرع مكافحة الأمراض بمصراتة: إنهم أبلغوا الإدارة العامة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بنتائج هذه الدراسة، وكذلك المجلس البلدي مصراتة والجهات المعنية.

وأكد أن هذه الدراسات لها دور كبير في مساعدة متخذي القرارات في وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة المرض.

تيكا في تصرح مرئي للمكتب الإعلامي للمركز قال: “المفاجأة كانت وجود السلالات الجديدة بنسبة عالية جدًا تفوق الـ50 في المئة، فمن أصل 32 عينة اكتشفنا عشرين عينة موجبة: 3 للاعتيادي، وحالتين للسلالة الإنجليزية، و15 للسلالة الجنوب إفريقية”.