جبل طارق – أسقط الملاكم البريطاني ديليان وايت منافسه الروسي ألكسندر بوفتكين البطل السابق لمنظمة “WBC” للوزن الثقيل، بالضربة القاضية في النزال الذي جمع بينهما صباح الأحد في جبل طارق.

وقدم وايت أداء مذهلا أمام منافسه الروسي البالغ 41 عاما، وأحكم السيطرة على النزال الذي أنهاه في الجولة الرابعة بضبة قاضية من يسراه.

وثأر وايت البالغ 32 عاما من خسارته أمام بوفتكين بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال الذي أقيم في مدينة برينتوود البريطانية، في أغسطس العام الماضي.

ووافق وايت على الفور على إجراء نزال ثالث مع بوفتكين، لكن نزالا آخر بينهما لا معنى له، حتى أن أندريه ريابينسكي، وكيل أعمال الملاكم الروسي اعترف بذلك، ونصحه علنا بالاعتزال بشكل عاجل، وإلا فستكون هناك مخاطر صحية.

وحقق بوفيتكين خلال مسيرته الاحترافية 36 انتصار، 25 منها بالضربة القاضية، مقابل 3 هزائم وتعادل واحد.

المصدر:RT

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