إنه صغير.. إنه لطيف وقد أوقف ميسي.. الجماهير تحتفي بكانتي

إنه صغير.. إنه لطيف وقد أوقف ميسي.. الجماهير تحتفي بكانتي

فرنسا – احتفلت بعض جماهير كرة القدم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة خاصة بعيد ميلاد نجم خط وسط منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، الذي يكمل اليوم عامه الـ30.

وقامت هذه الجماهير، بإعادة نشر الأغنية الشهيرة، التي رددها لاعبو منتخب فرنسا على زميلهم كانتي، بعد أن نجح في إيقاف خطورة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة منتخبيهما ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال روسيا 2018، وانتهت بخسارة منتخب “التانغو” أمام “الديوك” (3-4).

وفي تلك المباراة الشهيرة، جال كانتي وصال خلف ميسي، وظل يرافقه كظله، واستطاع إيقافه في أكثر من هجمة.

وتقول كلمات الأغنية التي رددها لاعبو منتخب فرنسا أيضا بعد تتويجهم بلقب مونديال روسيا 2018 وخلال استقبالهم في قصر الإليزيه:

نغولو كانتي، إنه قصير، إنه لطيف، لقد قام بإيقاف ليو ميسي!

جميعنا نعلم أنه مخادع صغير.. أوووووو نغولو كانتي!.

المصدر: مواقع التواصل

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