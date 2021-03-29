روسيا – أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة صينية لإنتاج أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لكورونا “سبوتنيك V”.

وتم إبرام الاتفاق بين الصندوق الروسي وShenzhen Yuanxing Gene-tech Co، إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في الصين.

ومن المخطط البدء في إنتاج اللقاح الروسي في شهر مايو المقبل.

ولقاح “سبوتنيك V” أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة “لانسينت” الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: RT

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