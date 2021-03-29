السودان – احتفل حارس مرمى منتخب السودان، علي أبو شيرين، على طريقته بانتزاعه بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم “الكاميرون 2022″، من نظيره الجنوب إفريقي، بفوزه عليه بهدفين نظيفين.

وعبر أبو شيرين عن فرحته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، برقصة رائعة على ملعب الهلال، بعد فوز منتخب “صقور الجديان” على نظيره الجنوب إفريقي الملقب بـ”بافانا بافانا” أو “الأولاد”، أمس الأحد.

وانتزع منتخب السودان المركز الثاني في المجموعة الثالثة، من جنوب إفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، وضمن بالتالي بلوغه نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2022”.

المصدر: وكالات

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