العراق – يلتقي المنتخب الوطني العراقي، اليوم الاثنين مع منتخب اوزبكستان في العاصمة الاوزبكية طشقند وديا ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وكان وفد المنتخب العراقي قد توجه الى العاصمة الاوزبيكية طشقند في الـ 22 من الشهر الحالي للدخول بمعسكر تدريبي وملاقاة منتخب أوزبكستان.

واستغرقت رحلة الوفد العراقي من العاصمة بغداد إلى طشقند أربع ساعات، عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية، وخاض المنتخب الوطني اولى وحداته التدريبية الثلاثاء الماضي. وفي التالي صورا من معسكر التدريب، تحضيرا للمباراة.

وكالات

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