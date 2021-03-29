الحكومة المصرية ترد على تأثر أنفاق قناة السويس بأزمة السفينة الجانحة

مصر – رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تأثر أنفاق قناة السويس بالسفينة الجانحة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

وأوضحت أن أنفاق قناة السويس بعيدة تماما عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك، وأن المنطقة لا تتواجد بها أي أنفاق.

وأشارت هيئة قناة السويس، إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

Share and Enjoy ! 0 Shares