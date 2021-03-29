ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

المبعوث أعرب بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا عن تقديره لكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمنًا رؤية الأطراف السياسية نحو المسار الانتخابي، مؤكدًا على الدور المناط بالمفوضية في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات وطنية.

وبحث كوبيتش سبل تقديم الدعم الدولي للمفوضية، مشيرًا إلى التزام الأمم المتحدة باستكمال مراحل المسار الديمقراطي بمساندة المفوضية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ ليبيا.

من جانبه، استعرض السايح التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات الوطنية.

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