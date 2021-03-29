ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأحد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء استعرض وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية مستجدات العملية الانتخابية، واستعدادات المفوضية للاستحقاق المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

وأبدى بوتشينو استعداد بلاده لدعم هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

كما ناقشت الزيارة مراسم توقيع اتفاقية مشروع (PEPOL) التي تم توقيعها بمقر المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي مثله جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PEPOL).

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