ليبيا – بحضور وزير الداخلية العميد خالد مازن افتتحت أمس الأحد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية الدورة التدريبية الثانية في مجال الأمن الانتخابي، لصالح مديريات الأمن بالمناطق، بإشراف إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما حضر افتتاح الدورة بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومعاونه وعضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات وعدد من المسؤولين والضباط بالإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وثمن العميد مازن الجهود التي تحقق مستهدفات وغايات وزارة الداخلية لإرساء دعائم الأمن والأمان بكافة التراب الليبي.

وأوضح حجم المسؤوليات والتحديات التي تواجه وزارة الداخلية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر من هذا العام، لبناء الدولة التي يرنو إليها كافة الشعب الليبي، وتضميد الجراح، وتحقيق طموحات كافة الليبيين.

كما بيّن أن وزارة الداخلية شريك أساسي في العملية الانتخابية، وذلك من خلال تأمين الانتخابات والتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للعمليات الأمنية باشرت بالبدء في برنامج تدريبي لأعضاء هيئة الشرطة والأمن، للرفع من كفاءتهم في مجال تأمين الناخبين وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق هذا الاستحقاق.

ودعا إلى حشد الهمم وبذل كافة الجهود للوصول للموعد المحدد لهذا الاستحقاق، موضحًا بأن الوطن يقع على عاتق الجميع ونجاحه متوقف على الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي.

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