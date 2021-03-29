مصر – حذر البنك المركزي المصري من تداول العملات الافتراضية المشفرة مثل “بيتكوين” أو الاتجار بها، نظرا لـ”المخاطر المرتفعة بشأنها”.

وقال المركزي في بيان عنه إن القانون حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وبين أن “هذه العملات يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها”.

وتابع البيان: “هي استثمار محفوف بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها، نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة”.

وأكد اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي فقط.

وفي الأسابيع الأخيرة تلقت عملة “بتكوين”، أشهر عملة رقمية، دعما كبيرا بعد قرار العديد من الشركات والبنوك الدولية اعتمادها في مدفوعاتها.

المصدر: RT

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