ليبيا – أكد ​السفير البريطاني​ في ​ليبيا نيكولاس هوبتون على أهمية احترام صوت الشعب الليبي المطالب بمغادرة القوات الأجنبية للبلاد.

السفير البريطاني قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نحن سنعمل جاهدين لدعم تحقيق ذلك، حتى يتسنّى لليبيا الانتقال إلى الانتخابات في نهاية هذا العام، واستعادة سيادتها الكاملة، وأن يكون الشعب مُمَثَّلًا”.

هذا وقد صرح السفير البريطاني إن بلاده تريد رؤية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يجري الانتخابات في نهاية العام كما كان متوقعًا في منتدى الحوار السياسي، وتريد أن يستفيد الشعب الليبي من الخدمات ويجد العودة للحياة الطبيعية في جميع أنحاء البلاد.

السفير البريطاني أشار خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن بلاده ستعمل مع الحكومة كجزء من المجتمع الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي.

وأضاف: “من الصعب جدًا فهم سبب رغبة أي شخص في المرحلة يحاول التدخل في أي عملية تحظى بدعم الشعب الليبي ومدعومة بأصوات ديمقراطية في البرلمان، وأعتقد أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن سيحاسبون أي شخص يحاول عرقلة العملية البناءة في ليبيا ومستقبل الشعب الليبي الذي يبدو الآن أكثر ايجابية”.

وأبدى دعم بلاده وبقوة لتنفيذ اتفاق الوقف الكامل لإطلاق النار، مؤكدًا على ضرورة أن تغادر القوات الأجنبية البلاد دون أي تأخير.

وفيما يلي نص اللقاء الكامل:

س/ حكومة الوحدة الوطنية من جنيف للعاصمة طرابلس لسرت وطبرق ونيل الثقة، بعد نيل الثقة وعملية الاستلام والتسليم، كيف ترى المملكة المتحدة المرحلة القادمة لليبيا وللحكومة؟

ج/ سعدنا في المملكة المتحدة بالتقدم الذي تم الوصول إليه على مدار الأشهر الأخيرة في ليبيا، هذا التقدم قاده الشعب الليبي بشكل ملحوظ، ومن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي أدى للترشيح ومن ثم منح الثقة لحكومة الدبيبة، وهذا شيء يستحق التقدير ليس فقط في ليبيا ولكن على الصعيد الدولي. هناك أمل الآن أن تصبح ليبيا أكثر استقرارًا، وأمل لمستقبل أفضل لجميع الليبيين، وهذا شيء تدعمه المملكة المتحدة بقوة من نواحي كثيرة.

قد عملنا بجد كعضو في المجتمع الدولي وكعضو رئيس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومع سفارتنا هنا في ليبيا للمساعدة في تحقيق التقدم المحرز، ونتطلع كثيرًا للتقدم الذي سيحققه الدبيبة للأمام، وحاليًا تمت الموافقة على هذه الحكومة، لقد أجريت بالفعل بعض المناقشات المثمرة للغاية مع رئيس الوزراء ووزير خارجيته الجديد، وكذلك وزارة الداخلية ووزراء آخرين، ولقد تشرفت بحضور الاجتماع في طبرق بحضور عقيلة صالح ومجلس النواب، وموافقتهم على الحكومة الجديدة، وهذا ما أراه تطورًا إيجابيًا للغاية لتوحيد البلد خلف هذه السلطة السياسية الجديدة.

ما نود رؤيته هو نفسه المنصوص عليه في تفويض الحكومة نود أن نرى الدبيبة يجري الانتخابات في نهاية العام كما كان متوقعًا في منتدى الحوار السياسي الليبي، وتود أن يستفيد الشعب الليبي من الخدمات كالكهرباء والماء هذا الصيف، عندما يزداد الطقس حرارة ونريد أن نرى الشعب الليبي يجد العودة للحياة الطبيعية، في جميع أنحاء البلاد وأن يرى البلد يتحد معًا، كبنية كاملة لا دولة ممزقة، هذا ما نريد رؤيته وسندعمه سواء في الجانب الأمني أو الاقتصادي والسياسي، وستعمل المملكة المتحدة مع الحكومة الليبية كجزء من المجتمع الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الليبي.

س/ لامست معاناة المواطن اليومية، ما الذي تستطيع تقديمه المملكة المتحدة من استشارات ودعم ومساعدة وتعاون ملموس على أرض الواقع للمؤسسات الليبية للخروج من المحنة؟

ج/ عندما تحدث رئيس الوزراء جونسن لرئيس الوزراء الدبيبة عبر الهاتف أوضح له أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم الشعب الليبي والحكومة الشرعية في هذه المرحلة الجديدة والبناءة الأكثر إيجابية، وطرق أخرى سندعم بها خلال سفارتنا تضمن التعاون الاقتصادي، وكذلك على الصعيد الأمني، كإزالة الألغام التي زرعت في الصراع مؤخرًا، ولكننا نعمل معًا بطرق أخرى عديدة، لدينا ميزانية كبيرة جدًا نخصصها لمشاريع من أجل دعم الشعب الليبي.

ونحن نفعل الكثير لدعم إجراء الانتخابات، ونريد تمكين المرأة الليبية حتى يكون لها صوت وتتمكن المساهمة في تأمين الاستقرار في ليبيا.

س/ كل الليبيين يتطلعون لـ 24 من ديسمبر موعد الانتخابات القادم، سواء برلمانية أو رئاسية، ما سيكون موقف المملكة المتحدة ممن سيحاول عرقلة هذا الاستحقاق سواء من الأطراف المحلية والدولية؟

ج/ كان من الواضح أنه تم التعبير عن إرادة الشعب الليبي من خلال العملية التي قادتها الأمم المتحدة والتي جمعت الليبيين من جميع أنحاء البلاد، خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، ونتائج ذلك تم وضعها وتحديدها في خارطة الطريق وعبر ترشيح الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين الذين وافق عليهما مجلس النواب، وأرى أنه من الصعب جدًا فهم سبب رغبة أي شخص في المرحلة بمحاولة التدخل في أي عملية تحظى بدعم الشعب الليبي ومدعومة بأصوات ديمقراطية في البرلمان، وأعتقد أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن سيحاسبون أي شخص يحاول عرقلة العملية البناءة في ليبيا ومستقبل الشعب الليبي الذي يبدوا الآن أكثر إيجابية.

س/ المملكة المتحدة عضو في اللجنة الأمنية المكلفة بمتابعة مخرجات برلين، وكذلك حاملة قلم في الملف الليبي في مجلس الأمن، مما يجعلنا نتحدث عن الجانب الأمني في ليبيا، ما آخر المستجدات فيه مع الشركاء الدوليين؟

ج/ المملكة المتحدة داعمة لتحقيق الاستقرار بشكل أكبر في ليبيا، ونحن منخرطون في طرق عديدة في مجلس الأمن، حيث لدينا كلمة بصياغة القرارات الخاصة بليبيا، وقد قمنا بصياغة بعض النصوص المهمة للغاية التي تقوم عليها العملية الأخيرة، والتقدم الذي أحرز العام الماضي، أعتقد أننا في الآونة الأخيرة نلعب دورًا في اتفاقية برلين، وأعتقد أنه من الجيد ما قامت به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث تفاوضت ووافقت على عدم إطلاق النار، وهذا يشكل الأساس الذي يقوم عليه أمن بلدكم في المستقبل، والمملكة المتحدة تدعم وبقوة تنفيذ اتفاق الوقف الكامل لإطلاق النار، وحتى الآن شهدنا بعض التطورات الإيجابية كتبادل الأسرى بين مختلف أطراف الصراع السابق، نريد الاستمرار في ذلك، ونحن نشعر بالتشجيع الشديد من المناقشات، ونتوقع المثل من المجتمع الدولي بأسره والشعب الليبي على وجه الخصوص، والقوات الأجنبية يجب أن تغادر البلاد دون أي تأخير.

س/كان من المفترض أن يكون 23 من يناير الماضي المهلة الأخيرة لخروج جميع المرتزقة من ليبيا ولم يلتزموا بهذا التاريخ، وهي من أهم بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، من قبل اللجنة العسكرية، هل ستتخذ المملكة المتحدة أي إجراءات أحادية الجانب لمحاسبة ومعاقبة المعرقلين لتنفيذ بنود اتفاق 5+5؟ وهل سيكون هناك عقوبات صادرة عن مجلس الأمن مجتمعًا؟

ج/واضح جدًا أن وقف اطلاق النار الذي تفاوض عليه الجيش الليبي بأنه يتعين على جميع القوات الأجنبية المغادرة، وهناك مجموعة من القوات الأجنبية المختلفة داخل ليبيا وحددت 5+5 الموعد النهائي في يناير، وهذا لا يعني أن شرط مغادرة القوات الاجنبية قد تغير، وقد أوضح المجتمع الدولي أنهم يؤيدون وقف إطلاق النار، وقد أصدر مجلس الأمن بيانات بهذا الخصوص وهي تستند لسلسلة من قرارات المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لذلك أعتقد أنه من المهم احترام صوت الشعب الليبي، وهو ما ظهر جليًا في الحكومة الليبية الجديدة، يطلبون من القوات الأجنبية المغادرة، وهذا شيء يجب احترامه، ونحن في المملكة المتحدة مع شركائنا سواء مجلس الأمن أو المجموعات الدولية الأخرى سنعمل جاهدين لدعم تحقيق ذلك، ليتسنى لليبيا الاتجاه للانتخابات في نهاية العام وإمكانية استعادة سيادتها الكاملة، وأن يكون الشعب الليبي ممثلًا وأن تكون هناك إرادة لمستقبلهم، وهو بالفعل ما يحدث في ليبيا.

س/في شهر مارس الماضي أعلنت وسائل اعلام محلية بالمملكة المتحدة خطة الحكومة البريطانية لخفض المساعدات البريطانية لليبيا وغيرها بسبب تداعيات الأزمة المالية وكذلك جائحة كورونا، كيف ترى وتقيم ذلك؟ وفي نفس الوقت هناك خطة لدعم ليبيا؟

ج/ ما تزال المملكة المتحدة واحدة من أكثر مقدمي المساعدات الدولية بسخاء للبلدان في جميع أنحاء العالم، وقد اضطررنا لتخفيض الميزانية العامة للمعونة الخارجية تخفيض طفيف بسبب التحديات المالية التي تفرضها جائحة كورونا، هذا تدبير مؤقت كما أوضحت حكومتنا، والهدف هو العودة، لكونها أكثر سخاءً ونكون أكثر مقدمي المعونة الأجنبية سخاءً في العالم، وحاليًا ما زلنا نقدم مساعدات كبيرة وبما في ذلك لليبيا، ويسرني القول أننا نواصل تنفيذ مجموعة كاملة من المشاريع في هذا الوقت لدعم ليبيا وهي تتحرك نحو الانتخابات من خلال الدعم والخبراء في الانتخابات.

كما قلت نعمل على جعل ليبيا أكثر أمنًا من خلال توفير الخبراء في إزالة الألغام والذخائر المتفجرة في أماكن الصراع، ونقدم خبراء آخرين في العديد من الطرق، بما في ذلك دعم النساء والفتيات، وأحد الأمثلة على ذلك، الاستمرار في دعم المنح الدراسية التي أتاحت المجال أمام الكثير من الشباب الليبي الراغبين بالدراسة في جامعات المملكة المتحدة على مدى السنوات العشرين الماضية. نواصل إدارة ذلك البرنامج هذا العام، وهو جزء قيم من تعاوننا وأنا سعيد جدًا عندما يرجع الليبيون الموهوبون من تلك الجامعات البريطانية ويسهمون في بناء مستقبل أفضل لليبيين.

س/بعيدًا عن كونك سفيرًا للمملكة المتحدة، كمتابع للشأن الليبي لو طلبت منك ترتيب ملفات الأزمة الليبية بالترتيب الأمني السياسي الاقتصادي؟

ج/أعتقد أنه من الصعب جدًا الفصل بين مختلف جوانب التحديات التي تواجه ليبيا الآن، ولقد ذكرت الأمن الاقتصادي والسياسي ويمكن أن نذكّر بالتحديات الأخرى التي تواجه البلاد كالصحة، ومن الواضح أن أزمة كورونا قد أثرت علينا جميعًا، كل بلداننا والحكومة الجديدة تحاول ضمان حصول الليبيين على اللقاح، وأن تتعامل الدولة مع كوفيد 19 بفاعلية في أقرب وقت ممكن، والمملكة المتحدة ستدعم ذلك بكل وسيلة ممكنة باستخدام خبراتنا المشتركة وتجربتنا الخاصة لدخول لقاح كوفيد 19 الذي يسرني القول إنه يحقق نتائج إيجابية في بلدنا.

أرى أن هناك مجموعة من التحديات، ولكن بالعموم أعتقد أنكم بحاجة أن تنظروا للتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية بوصفها شيئًا يحتاج الجميع للتصدي له وفي نفس الوقت هناك حاجة ملحة، بلدكم دخلت مرحلة جديدة ولديكم حكومة جديدة والتي بدورها ستعمل على توحيد البلاد، ونريد أن نرى ذلك وهو ينتج أمنًا موحدًا، حيث يمكن لجميع الليبيين أن يعيشوا حياة سلمية دون تهديد من أي جماعة أو أفراد، وسيادة القانون تسري في جميع أنحاء البلاد، لكن في نفس الوقت يمكن أن نرى اقتصادكم ينفتح للقيام بالأعمال التجارية مرة أخرى على الصعيد الداخلي والدولي، والشركات البريطانية تتطلع للعمل مرة أخرى كما كانت في ليبيا؛ لكن للقيام بدلك تحتاجون للأمن، وبطبيعة الحال لا يمكنك أن تفعل هذه الأشياء ما لم تستمر العملية السياسية في المضي قدمًا، وكذلك قيادة الحكومة على النحو الذي صدر من ملتقى الحوار ومن تصويت مجلس النواب؛ لذلك أعتقد أنكم تحتاجون للأمن السياسي والاقتصادي معًا، وسنتطلع لذلك في ظل حكومة الدبيبة، والمملكة المتحدة وشركاؤها سيدعمون ذلك، وينبغي أن يكون نتاج ذلك إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر، وهو ما سيتيح للشعب الليبي لأول مرة في الآونة الأخيرة اختيار ممثليه وإعادة التأكيد الكامل على السيادة الليبية على الدولة بأكملها.

س/من كلام حضرتك نرى أن بريطانيا تهتم بالشأن الليبي بشكل ملحوظ، ولديكم زيارات متكررة للعاصمة طرابلس، متى سنرى افتتاح دائم لمقر السفارة المملكة المتحدة في ليبيا؟ وهل سيتم افتتاح القسم القنصلي لاستخراج التأشيرات للمواطنين الليبيين للمملكة المتحدة؟

ج/ كان للمملكة المتحدة وجود دبلوماسي في طرابلس مرة أخرة منذ ديسمبر، وقد خرجنا لفترة وجيزة من البلد العام الماضي، ولكن قبل ذلك كنا حاضرين في السنوات الأخيرة، ويسرني جدًا أننا قادرون على الحضور مجددًا طوال الوقت في ليبيا وموجودون على نحو أكثر على أرض ليبيا، ولجانب الزيارة التي قمت بها سابقًا زرت الأسبوع الماضي طبرق، وأتطلع للتعرف على بلدكم على نحو أفضل خلال الأشهر المقبلة بما أنه أصبح التنقل ممكنًا.

أعتقد أنكم سترون ذلك في زيادة التعاون من نواحي عديدة خلال الفترة القادمة، وستعمل الحكومة البريطانية مع الشعب الليبي والحكومة الليبية الجديدة التي تعمل من أجل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

أما التأشيرات وكيفية إصدارها في الوقت الراهن مع الأسف ستبقى عملية اصدار التأشيرات من تونس، وأدرك أن هذا يسبب بعض الأحيان تحديًا لليبيين الذين يريدون زيارة المملكة المتحدة، ومن الصعب جدًا السفر بسبب جائحة كوفيد 19 حاليًا. لكني آمل عندما تعود الأمور لطبيعتها من حيث السفر دوليًا سنرى بشكل متزايد الليبيين ذاهبين للملكة المتحد،ة والشعب البريطاني قادم لليبيا؛ إلا أن ترتيبات القنصلية لإصدار التأشيرة لن تتغير في الوقت الراهن.

أهنئهم على التقدم الذي تم إحرازه في الأشهر الأخيرة، لقد كان شيئًا مشجعًا جدًا أن نرى كيف تحركت ليبيا للأمام، وأن المملكة المتحدة ستواصل دعم التقدم نحو ليبيا موحدة، وأهنئكم على الحكومة التي أوجدتموها، ونتطلع لدعم التقدم نحو إنجاز الخدمات وجعل حياة الشعب الليبي أفضل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وبالطبع إجراء الانتخابات في نهاية العام، ورسالتي هي رسالة تهنئة وتضامن باسم الحكومة مع الشعب الليبي وتعبير عن مدى تقديري أنا وزملائي للدعم والترحيب والضيافة التي حظينا بها من أصدقائنا الليبيين في ليبيا.

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