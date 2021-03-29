بن سلمان يطرح مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” على زعماء عرب ضمن رؤية 2030

بن سلمان يطرح مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” على زعماء عرب ضمن رؤية 2030

السعودية – اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزعماء الكويت والبحرين والعراق وقطر والسودان، لبحث مشروع إقليمي ضخم لزراعة الأشجار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين، أن “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف، بالشراكة مع دول المنطقة، لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم”.

وأفادت وكالة “سبق” السعودية بأن رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، “بارك خلال اتصال مع ولي العهد السعودي هذه المبادرة”، معتبرا أنها ستعود بالنفع على المنطقة والعالم، مبديا استعداد السودان للعمل مع السعودية لإنجاحها، وتحقيق أهدافها.

من جهته، استعراض بن سلمان مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وأكد الكاظمي العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

كما تواصل مع ملك البحرين حمد بن عيسى وبحث معه مبادرته، وقد قدم دعمه الكامل لهذه المبادرة، وأعربا عن استعداد لدعم كافة الجهود لتحقق أهداف المبادرة.

وكان ولي العهد قد كشف عن البرنامج الطموح يوم السبت، ويهدف لزراعة عشرة مليارات شجرة بالمملكة خلال العقود القادمة فضلا عن التعاون مع دول عربية أخرى لزراعة 40 مليار شجرة أخرى لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي.

وقالت الوكالة إن المبادرة تهدف أيضا “إلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية”.

وتعد “مبادرة السعودية الخضراء” جزءا من رؤية 2030 لولي العهد لخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد.

المصدر: رويترز +سبق

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