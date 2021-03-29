ليبيا – دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو خطابية أعضاء جهاز الحرس البلدي إلى الاستعداد لمراقبة الجزارين ومحلات بيع الخضروات والمخابز.

وأضاف بو خطابية في تصريح خص به لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الحرس البلدي مدعو لمتابعة كل ما هو يضر بصحة المواطن، خاصة مع اقتراب رمضان. مؤكدًا السماح بفتح الأسواق الشعبية بالفروع التابعة للبلدية وداخل المدينة لتوفير الخضروات وما يلزم المواطن خلال الشهر.

وأوضح بو خطابية أن البلدية ستراقب من خلال الحرس البلدي كل ما يباع؛ من أجل المحافظة على صحة المواطن، فهي من الأولويات. لافتًا إلى أنه على الجهاز مراقبة المجازر، وأن أي لحوم تضبط دون ختم سوف تصادر، مع التأكيد على تبعية الحرس للبلدية وفق تعديلات وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار بو خطابية إلى عزمه على مخاطبة الجهات المعنية لتوفير الملابس ووسائل النقل لجهاز الحرس البلدي وكل مايلزم من أجل أداء العمل بالصورة المطلوبة، مع حماية رجاله وتنفيذ القوانين بحق من يهينهم، مشيرًا إلى أنه يجب على أصحاب المحلات احترامهم.

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