ليبيا – قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي الليبي علي الشريف إن موضوع رفع الدعم عُرض على الحكومة الليبية في عام 2009 إلا أنه لم يتم تنفيذه في تلك الفترة.

الشريف وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد، أوضح أنه منذ عام 2014 لم يعد هناك أي دعم للسلع التموينية، أما الدعم الحالي الموجود فهو دعم قطاع الطاقة المتمثل في الكهرباء والمحروقات.

ولفت إلى أن قطاع الطاقة هو القطاع الرائد يجرُّ خلفه كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي أي رفع لسعر الطاقة سيؤثر على الأسعار المتعلقة بالكهرباء والمحروقات وأسعار المواصلات الجوية والبرية.

وطالب بضرورة وجود “البدل النقدي” للوقود، سواء مبالغ نقدية أو استعمال البطاقات الذكية التي يتم شحنها بهذا الخصوص شهريًا.

الشريف بين أن قطاع الكهرباء يجب أن يحدّد كمية لاستهلاك المواطن تباع له بسعر رخيص، ولو تجاوز هذه الكمية تباع له بالسعر غير المدعوم.

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