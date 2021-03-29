العراق – ظهر العشرات من نواب تحالف “سائرون” وعدد من النواب الآخرين، وهم يقرأون دعاء “الفرج” داخل قاعة مجلس النواب العراقي الليلة الماضية.

ونواب “سائرون” هم تحالف برلماني يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقرأوا الدعاء بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة.

وتزامنت قراءة الدعاء خلال الساعات التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على الموازنة الاتحادية العامة للبلاد.

ودعاء “الفرج” هو دعاء يقرأه الشيعة لتعجيل ظهور الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة والذي يعتقدون بأنه غائب وسيظهر في يوم ما.

المصدر: RT

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