الولايات المتحدة – تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى ثمن نهائي دورة ميامي الأمريكية للتنس، بعد فوزه اليوم الاثنين، على الأسترالي أليكسي بوبيرين، في مباراة عانى فيها النجم الروسي من تشنجات وحرارة عالية.

ومع غياب “الثلاثة الكبار” (فيدرر، نادال، ودجوكوفيتش) عن أولى دورات الألف نقطة للماسترز لدى الرجال للموسم الحالي، كادت الدورة تخسر مصنفها الأول مبكرا، لكن الروسي كان شجاعا بما فيه الكفاية، وتغلب على الألم ليهزم منافسه الأسترالي بنتيجة 7-6، 6-7، و6-4.

واضطر مدفيديف إلى البقاء واقفا لدقائق عدة بدلا من الجلوس على كرسيه خلال فترة الاستراحة، لإرخاء عضلات فخذيه وإعادة شحن طاقته بالسكر عن طريق أكل موزة.

وقال مدفيديف بعد المباراة التي استمرت ساعتين و16 دقيقة “كنت أعاني من تشنجات حادة. في بعض الأحيان أثناء التبادلات، كان لدي انطباع بأن ساقي خرجتا عن السيطرة”.

وأضاف مبتسما “في الوقت نفسه، كان يجب أن أفوز بمجموعتين متتاليتين، ولن نتحدث عن التشنجات”.

أنس جابر تصنع الحدث

لدى السيدات، صنعت التونسية أنس جابر، الحدث، بإطاحتها بالمصنفة الرابعة عالميا، الأمريكية صوفيا كينين، في ثمن نهائي بطولة ميامي، بعد أن فازت عليها بمجموعتين لمجموعة واحدة، في ساعة و47 دقيقة من اللعب.

ودخلت النجمة التونسية المواجهة بإصرار وثقة كبيرة، ففازت بالمجموعة الأولى بواقع 6-4.

وحسمت كينين المجموعة الثانية لصالحها بذات النتيجة، قبل أن ترد أنس جابر في المجموعة الفاصلة وتتفوق بـ6-4.

وستواجه البطلة التونسية، في الدور المقبل، اللاعبة الإسبانية سارة سوريبس، المصنفة 58 عالميا.

وسبق أن تقابلت أنس جابر مع الإسبانية 5 مرات، وفازت البطلة التونسية في 4 مناسبات، آخرها في بطولة روما لعام 2019، بمجموعتين دون رد.

المصدر: وكالات

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