اليابان – أفادت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان، إن سحابة عملاقة من الرمال الناعمة، غطت المناطق الجنوبية الغربية من البر الرئيسي لليابان اليوم الاثنين.

وذكرت الهيئة، أن هذه السحابة الغبارية الضخمة، تشكلت في صحراء الصين ومنغوليا.

وأشارت إلى أن الرياح الغربية الشديدة، تنقل موجات الغبار والرمال الدقيقة جدا من المناطق الصحراوية في الصين ومنغوليا، ونوهت بأن السحابة وصلت الآن إلى جزيرتي كيوشو وشيكوكو اليابانيتين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت، من تدهور الرؤية على الطرق، وحثت سائقي السيارات على توخي اليقظة خلال التنقل.

اليوم الاثنين، انخفضت الرؤية على الطرق في مدينة فوكوكا في كيوشو، إلى كيلومترين فقط.

ومن المتوقع أن تصل سحب الرمال والغبار، إلى مناطق في الشمال الشرقي لجزيرة هونشو اليابانية، بما في ذلك طوكيو بحلول 30 مارس.

المصدر: تاس

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