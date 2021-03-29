ليبيا – أرسل رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك العضو المستقيل من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان مخاطبة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن إعادة تنظيم الديوان وتعديلاته.

المخاطبة الصادرة في الـ27 من مارس الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، أشارت إلى العمل بأحكام القانون رقم 19 لعام 2013 حول إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى القرارين رقم 131 و132 لعام 2021 بشأن إيقاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو عن العمل.

وأضافت المخاطبة إن القرارين تضمّنا الإيقاف عن العمل لبعيو بصفته رئيس المؤسسة الليبية للإعلام وإخضاع حسابات المؤسسة للرقابة المصاحبة، ليستمر المعني في ممارسة عمله بعد صدور قرار إيقافه المشار إليه، بالإضافة إلى عرقلته لعمل ديوان المحاسبة في طرابلس لعدة مرات.

وزعمت المخاطبة أن العرقلة تتم من خلال عدم تمكين أعضاء الديوان المكلفين بفحص حسابات المؤسسة من أداء عملهم، الأمر الذي يشكل مخالفة مالية حسب التشريعات النافذة، فضلًا عن استغلال بعيو لوسائل الإعلام التابعة للدولة بهدف تحقيق مصالح شخصية والإساءة للغير.

وإدعى شكشك في خطابه قيام بعيو بالإدلاء بمعلومات كاذبة تضر بمؤسسات الدولة، فضلًا عن وجود شبهات فساد لم يتسنَّ للديوان التأكد منها بسبب إعاقته عمل اللجنة المكلفة بأعمال الفحص والمراجعة، ما يجعل استمرار المعني في عمله لا يتلاءم مع المصلحة العامة.

وطالب باستبعاد بعيو عن وظيفته المكلف بها وعدم تكليفه بأي وظيفة أخرى لها علاقة بالمال العام، استنادًا إلى أحكام المادة الـ55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لعام 2013 التي تنصُّ على حق رئيس ديوان المحاسبة القاضي بطلب إبعاد أي موظف بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن الوظيفة المكلف بها.

وأضاف شكشك أن هذه المادة تتيح له هذا الطلب، في حال حصول الديوان على بينات تؤكد مخالفة المعني بالإبعاد للقانون والتشريعات المالية النافذة، أو أن وجوده لا يتلاءم مع المصلحة العامة، وهو ما يحتم التقيد والتنفيذ بحسب ما ورد في نهاية المخاطبة.

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