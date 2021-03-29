أوزبكستان – فاز منتخب العراق على مضيفه الأوزبكي (1-0) في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن استعداداتهما للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا وكأس العالم لكرة القدم.

ويدين منتخب “أسود الرافدين” بالفضل في انتصاره للاعبه شيركو كريم الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، على ملعب “بونيودكور” في العاصمة طشقند.

وكانت مواجهة أوزبكستان الودية، المحطة الأخيرة لمنتخب العراق قبل خوضه ثلاث مباريات رسمية ضمن التصفيات المزدوجة أمام منتخبات هونغ كونغ وكمبوديا وإيران، خلال شهر يونيو المقبل.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن وصيفه البحريني، ويليهما منتخب إيران في المرتبة الثالثة ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: RT

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