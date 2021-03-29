ليبيا- أكد المبعوث الأممي يان كوبيتش أن المباحثات التي أجراها مع العميد وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة تبعث برسالة قوية بأهميتها وكافة البلديات الليبية.

وأضاف كوبيتش خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته إلى بلدية مصراتة تابعت مجرياته صحيفة المرصد: إن هذه هي أول زيارة يقوم بها إلى بلدية ليبية منذ توليه منصبه قبل أسابيع، فيما تضمنت المحادثات استعراض مشاكل التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأمن للمواطنين.

وبحسب كوبيتش، تم التطرق إلى مشاكل أخرى تواجه مدينة مصراتة، إلى جانب التأكيد على أهمية اللامركزية وتخصيص المخصصات المالية بشكل لا مركزي للبلديات، مؤكدًا أنه سيواصل التعاون لإيجاد حل للمشاكل المذكورة.

Share and Enjoy ! 0 Shares