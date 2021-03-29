ليبيا – التقى المبعوث الاممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم الاثنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي ونائبه وأعضاء المجلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الأعلى للقضاء اخر مستجدات الوضع السياسي الليبي حيث أكد المجتمعون على ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة بتنفيذ الاستحقاقات المنوطة بها والمدرجة بخارطة الطريق .

كما بحث الحاضرون دور القضاء في الانتخابات المقبلة وأكد المبعوث على إعجابه بأداء المجلس الأعلى للقضاء ومحافظته على استقلال القضاء وحياده.

وفي الختام ،قدم الحافي درع المجلس الأعلى للقضاء وشهادة تقدير للبعثة على المجهودات التي تقوم بها من أجل إرساء الأمن والاستقرار وعملها لبناء دولة ليبيا الجديدة التي ينعم فيها الليبيون بالأمن والرخاء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares