لجنة في “الدوما” تتوقع مستقبلا مزدهرا للروبل الرقمي في غضون ثلاثة أعوام

لجنة في “الدوما” تتوقع مستقبلا مزدهرا للروبل الرقمي في غضون ثلاثة أعوام

روسيا – توقع رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بالسوق المالية أناتولي أكساكوف، أن يتم استخدام الروبل الرقمي بنشاط من قبل المواطنين الروس في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وقال البرلماني الروسي في مقابلة مع RT، إنه من المحتمل في نهاية 2021 أو في بداية 2022 أن يبدأ اختبار الروبل الرقمي، على أن يتم استخدام العملة في الحسابات بشكل نشط في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأكد المسؤول أمان استخدام الروبل الرقمي خلافا للعملات الرقمية الأخرى، وقال إنه “على عكس العملات المشفرة فإن المخاطر التي يتعرض لها حاملو الروبل الرقمي ضئيلة، كون المركزي الروسي يقوم بإصداره”.

وشدد على أن الروبل الرقمي هو عبارة عن الروبل نفسه لكن على شكل رقمي.

وفي أكتوبر الماضي قدم البنك المركزي الروسي في تقرير له مفهوم الروبل الرقمي، وقال إنه سيكون على شكل رمز رقمي فريد وسيكون من الممكن تخزينه في محفظة إلكترونية خاصة.

وسيكون بالإمكان نقل الروبل الرقمي من مستخدم إلى آخر على شكل رمز (كود) من محفظة إلكترونية إلى أخرى.

المصدر: RT

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