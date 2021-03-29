فنزويلا – أقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “النفط مقابل اللقاح” لتمكين بلاده الخاضعة لعقوبات دولية تطال خصوصا قطاع ‏النفط، من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا.

وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، إن “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط منا، ‏وستخصص جزءا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها.. النفط مقابل اللقاح‎!”.

وأضاف “نحن جاهزون.. النفط مقابل اللقاح‎! لكننا لن نتوسل أحد”.

وتخضع فنزويلا وشركتها النفطية PDVSA لعقوبات اقتصادية غربية تقودها الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بنيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares