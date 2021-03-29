فنزويلا – أقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “النفط مقابل اللقاح” لتمكين بلاده الخاضعة لعقوبات دولية تطال خصوصا قطاع النفط، من شراء لقاحات مضادّة لفيروس كورونا.
وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون الرسمي، إن “فنزويلا لديها ناقلات نفط، ولديها عملاء مستعدون لشراء النفط منا، وستخصص جزءا من إنتاجها للحصول على اللقاحات التي تحتاج إليها.. النفط مقابل اللقاح!”.
وأضاف “نحن جاهزون.. النفط مقابل اللقاح! لكننا لن نتوسل أحد”.
وتخضع فنزويلا وشركتها النفطية PDVSA لعقوبات اقتصادية غربية تقودها الولايات المتحدة التي تريد الإطاحة بنيكولاس مادورو.
المصدر: وكالات