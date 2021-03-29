مصر – أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، في بيان الاثنين، تعويم سفينة الحاويات الضخمة، التي سدت قناة السويس لقرابة أسبوع، اليوم، وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي ستستأنف.

ومن جهته قال مستشار الرئيس المصري لهيئة قناة السويس والموانئ مهاب مميش، في تصريحات لموقع “اليوم السابع”، إن السفينة الآن في الماء بصورة كاملة، بعد نجاح رجال هيئة قناة السويس في تحريكها من موقعها، وأكد أن القناة الآن مفتوحة تماما ولا تعوقها السفينة كما كان في الأيام الماضية.

ووفقا لمميش فإن السفينة سوف تخضع لفحص فني شامل خلال الساعات المقبلة حتى تحصل على تصديق بالتحرك والمرور، موضحا أن الفرق الفنية ستتولى أعمال الكشف والمتابعة للسفينة قبل تحريكها بصورة كاملة.

بدوره ذكر التلفزيون المصري أن السفينة “إيفر جيفن” تتحرك باستخدام المحركات صوب منطقة البحيرات المرة.

وكان موقع “فيسيل فايندر”، المختص بمتابعة حركة السفن في قناة السويس، قد كشف عن عودة السفينة إلى وضعها الطبيعي في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر، التي قامت بها هيئة قناة السويس.

وعلقت سفينة حاويات ضخمة في ممر قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أدى إلى تكدس مئات سفن الشحن أمام القناة، التي تعد شريانا تجاريا مهما.

المصدر: رويترز + اليوم السابع

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