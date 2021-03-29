ليبيا – قال رئيس فريق متابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة محمد شمبش إنهم يتابعون بشكل دقيق الوضع الوبائي في أكثر من 4 آلاف مؤسسة تعليمية داخل 77 مراقبة تعليمية.

شمبش وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد، أوضح أنه لم يستقبل أي بلاغ عن إقفال لمدارس سجلت بها إصابات كورونا، لافتًا إلى أن ما يتردد عن إقفال أكثر من 10 مدارس في طرابلس أمر لا صحة له.

وبيّن شمبش أن الفصل الدراسي الأول سينتهي خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن البلديات التي أوقفت جميع المناشط بما فيها نشاط التعليم وفرضت حظرًا، عادت الدراسة بها، عدا كاباو وتاورغا التي لم يكن قرار إيقاف الدراسة بها صائبًا.

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