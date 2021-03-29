السعودية – أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الاثنين، أنه سيسمح بحضور المشجعين “المحصنين” للمباريات بنسبة 40 بالمئة من السعة الاستيعابية للملاعب، اعتبارا من 17 مايو المقبل.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول وشقيقه الفلسطيني، غدا الثلاثاء على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأكدت الوزارة أن “الدخول (إلى الملاعب) سيكون متاحا لمن يظهر باسم محصن (من فيروس كورونا) عبر تطبيق توكلنا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك”.

المصدر: وزارة الرياضة السعودية

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