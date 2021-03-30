مقدونيا – استبعد مهاجم منتخب مقدونيا الشمالية، إيليا نيستوروفسكي، من تشكيلة المنتخب، بسبب طريقة احتفاله بهدف في مرمى ليختنشتاين، ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم ” 2022″.

ووضع إيليا نيستوروفسكي إصبعه على فمه أثناء احتفاله بإحرازه الهدف الخامس لمنتخب بلاده في مرمى ضيفه ليختنشتاين (5-0) من ضربة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، الذي جمعهما يوم الأحد الماضي.

واعتبر المدير الفني للمنتخب المقدوني الشمالي، إيغور أنغيلوفسكي، أن هذه الإيماءة غير مقبولة وقرر استبعاده من تشكيلة المنتخب لمباراته المقبلة أمام مضيفه الألماني، غدا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهايات بطولة كأس العالم “قطر 2022”.

وأوضح نيستوروفسكي عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، سبب احتفاله بهذه الطريقة: “كانت الإيماءة موجهة لثلاثة أشخاص قاموا بتهديدي وتوجيه الإهانات لي ولعائلتي على مدار ثلاثة أيام. أعتذر للأشخاص الذين اعتقدوا أن ذلك كان موجها لهم”.

يذكر أن النجم السابق لفريق زينيت بطرسبورغ والمنتخب الروسي وفريق أرسنال الإنجليزي، أندريه أرشافين، كان يضع إصبعه على شفتيه احتفالا بأهدافه.

المصدر: وكالات

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