ليبيا – رأى رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا أنه في حال أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بإلغاء مركزية طباعة جوازات سفر المواطنين، وتوفير الطابعات وخامات الجوازات في كل فروع مصلحة الجوازات في جميع مدن ليبيا، سيعتبر إنجازًا في ظل معاناة المواطن للحصول على جواز.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف: “سأتفاءل إذا أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بإلغاء مركزية طباعة جوازات سفر المواطنين وتوفير الطابعات وخامات الجوازات في كل فروع مصلحة الجوازات في جميع مدن ليبيا”.

وتابع: “على الرغم من أن الموضوع ليس كبيرًا، ولكن سأعتبره إنجازًا في ظل معاناة المواطن للحصول على جواز سفر، التفاؤل مرتبط بالتنفيذ الفعلي وعلى أرض الواقع”.

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