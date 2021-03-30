الأمم المتحدة تلقي بالمسؤولية على الحوثيين في استهداف مطار عدن في ديسمبر الماضي

الأمم المتحدة تلقي بالمسؤولية على الحوثيين في استهداف مطار عدن في ديسمبر الماضي

اليمن – أكد دبلوماسيان أن فريقا أمميا خلص إلى أن الحوثيين شنوا هجوما أسفر عن مقتل 22 شخصا في مطار عدن لدى وصول مسؤولين يمنيين في الـ30 من ديسمبر الماضي.

وقال الدبلوماسيان إن “تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في الـ30 من ديسمبر الماضي، على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 على الأقل لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا”.

وأضافا: “الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة الماضي”.

ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إذ تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة للسلام تتضمن وقف إطلاق النار، وأيدت السعودية والحكومة اليمنية المبادرة، لكن الحوثيين يقولون إنها “لا تقدم جديدا”.

المصدر: “رويترز”

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